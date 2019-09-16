الرئيس الروسي يطلب من أردوغان الرد على مسودة اتفاق للتعامل بالعملات الوطنية

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "الرد في أسرع وقت ممكن" على مشروع الاتفاق الحكومي المشترك بشأن التعامل بالعملات الوطنية.
وذكر بوتين، خلال اللقاء مع أردوغان اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي قدم مشروع الاتفاق إلىتركيا في 3 سبتمبر.
وقال: " في 3 سبتمبر، سلمنا لأصدقائنا الأتراك مشروع اتفاقية حكومية مشتركة، بشأن التعامل بالعملات الوطنية، وطلبنا منهم الرد عليه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن
وفي نهاية أغسطس الماضي، أشار بوتين إلى أن الاتفاقية بين الحكومتين تهدف إلى توسيع نطاق الحساب والتعامل بالعملات الوطنية في التجارة المتبادلة.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي، روهسار بيكجان، إنه يأمل في أن تزيد موسكو حصة استخدام العملات الوطنية خلال الحساب والتعامل في التجارة المتبادلة.
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