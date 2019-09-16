أردوغان: سنتخذ خطوات منفردة في سوريا إن لم نتفق مع أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ خطوات منفردة في شمال شرق سوريا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين. إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودها، مؤكدا أن أنقرة ستبذل جهودا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودها، مؤكدا أن أنقرة ستبذل جهودا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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