

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني، السيد عمران خان، عبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نساند المملكة بكامل إمكاناتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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