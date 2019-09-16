عاجل-البنتاجون: واشنطن ستدافع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن واشنطن ستدافع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران.

وكانت شبكة CNN الأميركية، ذكرت عن مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة أرامكو، بدأ من داخل إيران، وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته، أن “ما تقرره دول المنطقة، رداً على الهجوم على منشأتي أرامكو، يعتمد إلى حد كبير على رغبة الولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

وأبلغت الولايات المتحدة بأن لديها معلومات استخباراتية “ترجح” انطلاق الهجوم على منشأتي نفط أرامكو من داخل الأراضي الإيرانية، لكن لم يتم نشر تلك المعلومات حتى الآن، ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، التعليق على تلك المعلومات، فيما لم تستجب وزارة الخارجية والبيت الأبيض لطلب التعليق، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة أخبرت دولًا في المنطقة أن الهجمات شنت داخل إيران. وقال مسؤول أميركي مطلع على تقييم الاستخبارات الأمريكية، إن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، من المحتمل أن يتضمن صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وأضاف إن الهجمات لم تنطلق من العراق، لكنه لم يحدد ما إذا كانت قد انطلقت من إيران أو اليمن.