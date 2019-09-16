تونس تلفظ الهاشمي الحامدي

خرج الهاشمي الحامدي ممثل تيار المحبة في الانتخابات الرئاسية التونسية بمجموع 0.4 %، ليثبت أن التونسيين لا يرون فيه سياسيا ناجحا، وأنه يبيع الأوهام على التونسيين، كما اتهمه قبل أيام منافسه المرشح منجي الرحوي، ولفظ التونسيون الهاشمي الحامدي الذي عرف بتقلباته السياسية والاتهامات التي تكال إليه دائما، عبر وضع منبره قناة "المستقلة" إلى أبواق تهاجم الدول، حسب المصلحة المادية.

وأظهرت النتائج أيضا تقدم المرشح قيس سعيد بـ18.8% من الأصوات، يليه المرشح نبيل القروي بنحو 15.4 %، ثم عبد الفتاح مورو على 13.1 %، وأوضحت النتائج المعلنة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم، بعد فرز 48 % من محاضر الفرز في مكاتب الاقتراع داخل وخارج البلاد إلى تقدم المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بنسبة وصلت إلى 18.8 %، بحصوله على أكثر من 303 آلاف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج البلاد، كما أظهرت النتائج الأولية أن رجل الأعمال الموقوف في السجن زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي حصل على 15.4 بالمئة، ليحل ثانيا، حيث حصل على أكثر من 249 ألف صوت.

وبحسب النتائج الأولية أيضا حصل نائب رئيس حزب النهضة عبد الفتاح مورو على 13.2% بنحو 213 ألف صوت، ثم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على 9.6%، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد على 7.3%، وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم مراكز التصويت في تونس، مساء الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفيما يلي ننشر نتائج المرشحين الـ20 مرشحا الذين تصدورا النتائج من بين 26 مرشحا، وفق تقديرات "سيغما كونساي"، في انتظار النتائج الرسمية التي يتوقع أن تنشرها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" اليوم أو غدا على أقصى تقدير:

1- قيس سعيد - مرشح مستقل - 19.5 %.

2- نبيل القروي- حزب قلب تونس - 15.5 %.

3- عبد الفتاح مورو – حركة النهضة - 11 %.

4- عبد الكريم الزبيدي – وزير الدفاع ومرشح مستقل - 9.4 %

5- يوسف الشاهد – رئيس الحكومة –حزب تحيا تونس- 7.5 %.

6- صافي سعيد – مرشح مستقل مدعوم من حركة الشعب - 7.4 %.

7- لطفي المرايحي- حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري - 5.8 %.

8- عبير موسي – الحزب الدستوري الحر - 5.1 %.

9- محمد عبو – التيار الديمقراطي - 4.3 %.

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10- سيف الدين مخلوف - ائتلاف الكرامة - 4 %.

11 المنصف المرزوقي - حراك تونس الإرادة - 3.1 %.

12- مهدي جمعة - رئيس حكومة سابق - حزب البديل التونسي – 2.1 %.

13- حمة الهمامي - ائتلاف الجبهة - 1.7 %.

14- منجي الرحوي - حزب الجبهة الشعبية - 1.2 %.

15- الهاشمي الحامدي - تيار المحبة - 0.4 %.

16- حمادي الجبالي - رئيس حكومة سابق - مستقل - 0.3 %.

17- محسن مرزوق - حركة مشروع تونس- 0.3 %.

18- سعيد العايدي - حزب بني وطني - 0.2 %.

19- إلياس الفخفاخ - التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات - 0.2 %.

20- سليم الرياحي- حركة دوت الخليج الجديد - 0.2 %.