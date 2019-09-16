عاجل-خادم الحرمين يتلقى اتصالا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً، من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه ملك البحرين عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة وفي كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقد قدّر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدا قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.