جريفيث يحذر من تداعيات الهجمات على منشآت أرامكو السعودية

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، من خطورة الهجمات على منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في إنتاج النفط الخام معتبرا أن تداعياتها الخطيرة تتجاوز المنطقة برمتها.

وفي إفادته "عبر الفيديو من جنيف" أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين بشأن التطورات في اليمن، اعتبر جريفيث هذا التطور بالمخيف والمرعب والمتعارض تماما مع المباحثات المفصلة التي أجراها من أجل ضمان اتخاذ سلسلة من خطوات التهدئة.

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