حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، من خطورة الهجمات على منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في إنتاج النفط الخام معتبرا أن تداعياتها الخطيرة تتجاوز المنطقة برمتها.
وفي إفادته "عبر الفيديو من جنيف" أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين بشأن التطورات في اليمن، اعتبر جريفيث هذا التطور بالمخيف والمرعب والمتعارض تماما مع المباحثات المفصلة التي أجراها من أجل ضمان اتخاذ سلسلة من خطوات التهدئة.
اقرأ أيضاً... ملك البحرين يؤكد لخادم الحرمين تضامن البحرين مع السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر جريفيث يحذر من تداعيات الهجمات على منشآت أرامكو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.