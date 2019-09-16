محمد بن سلمان: تهديدات إيران ليست موجهة ضد السعودية فقط.. بل ضد المنطقة والعالم

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأميركي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

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وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ذكر على “تويتر” أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو.

وغرد وزير الدفاع الأميركي على حسابه في “تويتر” قائلا: “نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضها”.

وتابع “نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق”.

وكتب أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترمب الذي صرح الأحد أنه “مستعد للرد” على المسؤولين عن الهجمات.