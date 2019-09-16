كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسية تونس 2019: فرز 66 % من محاضر الأصوات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، أن الهيئة ستعلن يوم غد عن النتائج الاولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك في حدود منتصف النهار.
ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيجتمع في وقت لاحق للمصادقة على محاضر الفرز قبل الاعلان عن النتائج الأولية.
كما كانت الهيئة قد أعلنت مساء اليوم، عن النتائج الحينية الأولية للانتخابات الرئاسية بعد احتساب 66 بالمائة من المحاضر، إلى حدود حوالي الساعة السادسة مساء.
وجاء ترتيب الثلاثة الأوائل كالتالي:
قيس سعيد: 18.9 بالمائة
نبيل القروي: 15.5 بالمائة
عبد الفتاح مورو: 12.9 بالمائة