كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسية تونس 2019: فرز 66 % من محاضر الأصوات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، أن الهيئة ستعلن يوم غد عن النتائج الاولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك في حدود منتصف النهار.

ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيجتمع في وقت لاحق للمصادقة على محاضر الفرز قبل الاعلان عن النتائج الأولية.