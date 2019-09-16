كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة للتصدي للهجمات على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووصف إسبر الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها "غير مسبوقة".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص.
وأشار الوزير بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" "أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة".
وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي على أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.
وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين إندلعا في معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص .
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السبت، "إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".
وأضاف المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي في بقيق وخريص إيرانية.
وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، نعمل على التحقق من مكان إطلاق الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو".
وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية.