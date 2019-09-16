كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة في فنزويلا يؤكد انهيار المحادثات مع الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، انهيار المفاوضات مع الحكومة بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، بعد أكثر من خمسة أسابيع من انسحاب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، من المحادثات.

وقال غوايدو، في بيان: "لقد تخلى النظام الدكتاتوري للرئيس نيكولاس مادورو، عن عملية المفاوضات متذرعاً بحجج وهمية".

وأضاف "بعد أكثر من أربعين يوماً رفضوا خلالها مواصلة عملية التفاوض، نؤكد أن آلية بربادوس قد استنفدت".

وبدأت الحكومة والمعارضة، التي تطالب باستقالة الرئيس مادورو، المحادثات على جزيرة بربادوس في منطقة الكاريبي، في يوليو الماضي.