محاكمة هاجر الريسوني .. الروكاني: ما تعرضت له هاجر يندرج ضمن التعذيب والمعاملة القاسية

طالبت المحامية والناشطة الحقوقية خديجة الروكاني، اليوم الإثنين، القضاء، بالحد من منحى الردة الحقوقية، وإعطاء الأمل للنساء المغربيات، بأن المرأة ليست شيئا، ورحمها غير مستباح.

وفي ذات السياق، ترافعت الروكاني اليوم الإثنين، أمام ابتدائية الرباط دفاعا عن الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة أن ما تعرضت له هاجر يندرج ضمن التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، مضيفة “ماكنقولوش هاد الكلام الكبير غير هاكداك ولكن هناك أسباب وظروف وسياق هذه المتابعة وعدم احترام البحث التمهيدي للضوابط التي تنص عليها القوانين”.

وانتقدت الروكاني طريقة توقيف هاجر الريسوني، حيث اعتبرت أن تسخير طاقم وكاميرات من طرف ضباط الشرطة القضائية يوحي “كأنه سيتم توقيف إرهابيين”، معتبرة أنه “ليس هذا هو العمل الاستباقي الذي نتمناه”، مضيفة “ما هكذا تعامل المرأة المغربية وليس هذا ما كنا ننتظره في ظل قانون العنف ضد النساء”.

الروكاني، المحامية والناشطة الحقوقية، أكدت أن “هناك فتيات ونساء يحتجن الأمن في هذا الوطن ويحتجن رؤية قضاء يتصدى للانتهاكات المسطرية”، مشددة على أن “البحث التمهيدي والطبيب انتهكا حقوق هاجر، والتصوير لم يكن هدفه المتابعة فقط ولكن التشهير”.