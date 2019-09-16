بات فريق برشلونة الإسباني مهددا بفقدان نجمه الشاب “أنسو فاتي”، لسبع مباريات، مابين شهري أكتوبر، ونونبر القادمين.
وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الاثنين، إن فاتي وبعد اختياره اللعب لمنتخب إسبانيا، بدلا من منتخب بلده الأصلي غينيا بيساو، ستتم دعوته إلى خوض نهائيات كأس العالم أقل من 17 سنة، بالبرازيل، رفقة المنتخب الإسباني.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه وفقا للفترة، التي ستقام خلالها هذه التظاهرة، والمحدد من 26 أكتوبر إلى 17 نونبر المقبلين، فإن الفريق الكتالوني، سيحرم من خدمات موهبته الشابة، لسبع مباريات، من بينها لقاء الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد.
وحددت “سبورت”، قائمة المواجهات، التي سيخسر خلالها بطل إسبانيا جهود فاتي، فبالإضافة إلى مباراة ريال مدريد، من المحتمل أن يغيب اللاعب عن لقاءات، إيبار، وبلد الوليد، وليفانتي، وسيلتا فيغو، ضمن منافسات “الليغا”، فضلا عن لقاءيي سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوربا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما فضل تمثيل إسبانيا على غينيا بيساو.. فاتي مهدد بالغياب عن البارصا لسبع مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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