أبناء سخنين يحقق الفوز على الوحدة كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين الفوز على ضيفه الوحدة كفر قاسم بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب، موطي مالكا، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.
ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أدرك اللاعب، يردين كوهن، هدف التعادل لصالح الفريق القسماوي، ثم في الدقيقة 65 حسم اللاعب، بهجت بشير، المباراة بهدف ثان لصالح الفريق السخنيني.
وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند نقطتين وهو يحتل المركز الثالث عشر.
هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل عكا يوم الجمعة القادم، في حين سيستضيف الفريق القسماوي نظيره هبوعيل رمات في اليوم ذاته.
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