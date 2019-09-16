السعودية: السيطرة على حريقين بمعملين لـ«أرامكو» استهدفتهما طائرات «درون»

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، مشيرة إلى أن الحريقين نتيجة استهداف المعملين بطائرات بدون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في بيان، بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".