الان تتابع وزير الطاقة الإماراتي: مستعدون للتعاون مع المملكة لمواجهة أي اضطراب محتمل لإمدادات النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 7:59 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن الإمارات مستعدة للتعاون مع السعودية لمواجهة أي اضطراب محتمل لإمدادات النفط.

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