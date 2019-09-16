الان تتابع ملك البحرين يدين في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين “هجوم أرامكو” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 7:56 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى تضامنه مع المملكة في اتصال هاتفى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأكد ملك البحرين خلال الاتصال إدانة الهجوم الإرهابي على المعملين التابعين لشركة أرامكو

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