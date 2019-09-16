ولي العهد السعودي يبحث مع إسبر تداعيات الهجوم على معملي أرامكو

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

ولي العهد السعودي

كتب الخليج 365

بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تداعيات الإعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في محافظة بقيق وخريص .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من إسبر، حسبما أفادت وكالة واس السعودية .

وخلال الإتصال، أكد وزير الدفاع الأمريكي على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص .. مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

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وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

بدوره أكد ولي العهد السعودي، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، إن هجوم أرامكو استهدف أمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019: هجوم أرامكو عمل إرهابي ولدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية.