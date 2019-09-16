الخارجية السعودية تصدر بياناً هاماً بشأن تحقيقات الهجوم على معملي أرامكو 

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم، بياناً هاماً بشأن الإعتداء التخريبي الذي تعرض له معملين لشركة أرامكو النفطية شرق المملكة .



وقال البيان الذي نشرته وكالة واس السعودية "في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة".

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وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .. مؤكداً إدانة المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين .

كما أكد البيان أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وأضاف "وتعرب المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي".

وأكد أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.