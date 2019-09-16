سناتور أمريكي: الهجوم على السعودية يؤكد المساعي الإيرانية لبث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) هاجم السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة الإيرانية اليوم (الإثنين)، الهجمات التي وقعت السبت الماضي على منشأتي نفط في السعودية، قائلاً: إن الهجوم يؤكد «مساعي إيران لبث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط». وحذر ريش أيضاً في بيان من أي هجوم محتمل على القوات الأمريكية. وقال:«على إيران ألا تقلل من إصرار الولايات المتحدة، فأي هجوم على جنود أمريكيين في الخارج سيقابل برد ساحق، لن تُستبعد أي أهداف».

هاجم السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة الإيرانية اليوم (الإثنين)، الهجمات التي وقعت السبت الماضي على منشأتي نفط في السعودية، قائلاً: إن الهجوم يؤكد «مساعي إيران لبث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط». وحذر ريش أيضاً في بيان من أي هجوم محتمل على القوات الأمريكية. وقال:«على إيران ألا تقلل من إصرار الولايات المتحدة، فأي هجوم على جنود أمريكيين في الخارج سيقابل برد ساحق، لن تُستبعد أي أهداف».

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