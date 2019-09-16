شكرا لقرائتكم خبر عن أسبر: واشنطن ستدافع عن «النظام العالمي» الذي تقوضه إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر اليوم (الإثنين)، أن بلاده «ستدافع عن النظام الدولي» الذي «تقوضه إيران» بعد «الهجوم غير المسبوق» على المنشآت النفطية في

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر اليوم (الإثنين)، أن بلاده «ستدافع عن النظام الدولي» الذي «تقوضه إيران» بعد «الهجوم غير المسبوق» على المنشآت النفطية في السعودية . وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعاً في البيت الأبيض لتقييم الاوضاع مع الرئيس دونالد ترمب الذي صرح الأحد انه «مستعد للرد» على المسؤولين عن الهجمات.

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