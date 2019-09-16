اشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الى ان الهجوم على "أرامكو" غير مسبوق ونحن على اتصال مستمر مع الشركة لتقييم الوضع، ولفت الى انه هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولفت اسبر الى انه "عاد للتو من اجتماع في البيت الأبيض حيث أطلعنا الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الوضع بشأن هجمات السعودية، والقوات الأميركية تعمل مع شركائنا للتعامل مع الهجوم غير المسبوق وللدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع اميركا: نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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