وزير دفاع اميركا: نعمل مع شركائنا للتعامل مع هجوم أرامكو غير المسبوق

اشار ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ الى ان الهجوم على "​أرامكو​" غير مسبوق ونحن على اتصال مستمر مع الشركة لتقييم الوضع، ولفت الى انه هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولفت اسبر الى انه "عاد للتو من اجتماع في ​البيت الأبيض​ حيث أطلعنا الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على الوضع بشأن هجمات ​السعودية​، و​القوات الأميركية​ تعمل مع شركائنا للتعامل مع الهجوم غير المسبوق وللدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه ​إيران​".