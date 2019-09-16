ربيعي: البلدان المؤثرة بالمنطقة أحقّ من غيرها بتسوية النزاعات الاقليمية

لفت المتحدث باسم الحكومة ال​ايران​ية ​علي ربيعي​ إلى أن "البلدان المؤثرة في المنطقة أحق من غيرها في ايجاد حلول للنزاعات الاقليمية"، مشيراً الى القمة الثلاثية بين ايران و​روسيا​ و​تركيا​ حول ​سوريا​ التي تنعقد في انقره اليوم الاثنين، واصفاً علاقات ايران مع تركيا وروسيا بأنها في أفضل مراحلها.

واشار الى زيارة روحاني الى انقره للمشاركة في القمة الثلاثية بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا، موضحاً إنّ "هذه الزيارة تعد استمراراً لمفاوضات ​استانا​ المرتبطة بايجاد السلام والاستقرار في سوريا وارساء الاستقرار السياسي في هذا البلد"، لافتا إلى أن "رؤساء البلدان سيبحثون في القمة الثلاثية تمتين الاواصر السياسية بين البلدان الثلاثة، حيث أن البلدان المؤثرة في المنطقة أحقّ من غيرها في ايجاد حلول للنزاعات الاقليمية".