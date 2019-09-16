الصراف شكر الرئيس عون: لبنان أثبت انه ليس رسالة فقط بل مشروع صلح وسلام

شكر وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "شكرا فخامة الرئيس، مرة اخرى يثبت ​لبنان​ انه ليس رسالة فقط ولكن مشروع صلح وسلام وحل لمجمل مشاكل المنطقة".

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