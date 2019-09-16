خارجية السعودية: التحقيقات الأولية أسفرت عن استخدام أسلحة إيرانية بهجوم أرامكو

أكدت ​وزارة الخارجية السعودية​ ان "التحقيقات الأولية باعتداء ​أرامكو​ يشير إلى استخدام أسلحة إيرانية".

ولفتت إلى ان "​الرياض​ تدين هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم و​الأمن​ الدوليين"، معتبرة ان "هدف الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات ​الطاقة​ العالمية".

وأعلنت انه " سنقوم بدعوة خبراء دوليين وأمميين للمشاركة في التحقيقات،وسنتخذ كافة الإجراءات المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات".

وشددت على انه "قادرون على الدفاع عن أراضينا وشعبنا والرد بقوة على تلك الاعتداءات"، معتبرة ان "التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد السعودية وحسب بل ضد المنطقة والعالم".