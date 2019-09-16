بانو: تصويت الامم المتحدة يكرس لبنان مرتعا للتعددية وللعيش المشترك

شكر عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​انطوان بانو​ "فخامة ​الرئيس ميشال عون​ لانك حملت اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية". وقال: "شكرا لتحقيق حلم راودك وراودنا بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار". ورأى ان "تصويت ​الامم المتحدة​ بأكثرية 165 صوتا إنجاز وطني تاريخي يضاف إلى سجلك الذهبي المشرف ويكرس لبنان مرتعا للتعددية وللعيش المشترك".

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