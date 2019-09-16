لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم إلى "إنني نعتقد أن رئيس الحكومة سعد الحريري احتج خلال تصريحه يوم أمس بعد لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو على موقفنا في الموازنة علما ان موقفنا كان واضحا منذ البداية".
وفي حديث تلفزيوني، أشار واكيم إلى "إننا ساعدنا الحريري خلال تواجده في الرياض قبل سنتين وأكثر من ساعده هو رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ولم نطعته بالظهر ونحن نعلم ما قمنا به ومقتنعين به".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم ردا على الحريري: نعلم ما قمنا به ومقتنعين فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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