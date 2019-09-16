عماد واكيم ردا على الحريري: نعلم ما قمنا به ومقتنعين فيه

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ إلى "إنني نعتقد أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ احتج خلال تصريحه يوم أمس بعد لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو على موقفنا في ​الموازنة​ علما ان موقفنا كان واضحا منذ البداية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار واكيم إلى "إننا ساعدنا الحريري خلال تواجده في ​الرياض​ قبل سنتين وأكثر من ساعده هو رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ولم نطعته بالظهر ونحن نعلم ما قمنا به ومقتنعين به".