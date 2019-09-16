المنار: عدد العملاء الذين تم شطبهم من البرقية 303 يتخطى الستين بعشرات الارقام

اشارت قناة "المنار" الى ان عدد عملاء ​اسرائيل​ الذين تم شطبهم من البرقية رقم 303 يتخطى الستين عميلا بعشرات الارقام، وذكرت ان القادم من الايام سيكشف هذه الارقام.

واوضحت ان العميل عامر الياس الفاخوري حاول نكران مسؤوليته المباشرة عن معتقل ​الخيام​ واتهام ابن عمه بذلك، كما انه كان مصدوما خلال التحقيقات مما حدث بعد ان كان مطمئنا ان الوضع سيكون على ما يرام عند وصوله الى ​لبنان​.

وذكرت المعلومات ان التحقيق لا زال مستمرا مع العميد الذي رافق الفاخوري الى مركز ​الامن العام​ عند وصوله الى ​المطار​.