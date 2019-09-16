مرهج: ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاكمة مجرمي الحرب خلال فترة الاحتلال؟

اشارت المحامية ​سندريلا مرهج​ الى ان لبنان لم يطلب انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب خلال فترة الاحتلال ال​اسرائيل​ي، ولم يقم باي شيء على مستوى ​المجلس العدلي​، واكد انه يجب ان يترافق المرسوم الحكومي مع عمل تشريعي سريع بإقتراح قانون معجل مكرر في هذا المجال، لانه في لبنان ارتكبت مجازر من قبل ​العدو الاسرائيلي​ في معتقل ​الخيام​ وغيرها من المناطق لا سيما في قانا. وسأل ماذا اتخذت ​الحكومة اللبنانية​ من اجراءات لمحاكمة مجرمي الحرب خلال فترة الاحتلال؟

واكدت مرهج في حديث تلفزيوني، ان الدولة لا يمكن ان تحكم بالعاطفة والموقف الوطني الفضفاض، ويجب ان تقارن الامور بالعديد من الافعال مع معرفتنا المسبقة ان ​المجتمع الدولي​ وقف دائما الى جانب اسرائيل، ويجب الانخراط في المجتمع الدولي على الاساس القانوني، والتوجه الدوما على المستوى الحكومة بالشكاوى ضد اسرائيل على مستوى ​مجلس الامن​ او ​الامم المتحدة​، كما يمكن اعطاء ​الانتربول​ اسماء الذين شاركوا في جرائم حرب كي يتم توقيفهم، وهذا ما لم يحدث اما عن جهل واما عن سابق اصرار وتصميم.