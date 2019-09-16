لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار المحكمة الدولة إلى انه " بعد 14 سنة و750 مليون ​دولار​. ‏محكمة ​الحريري​ (المحكمة الدولية) تستفيق على ​سليم عياش​ وتتهمه بجرائم حاوي والمر وحمادة. نحن على مشارف سنة 2020 وكما في آخر كل سنة تحتال ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ على اللبنانيين لتمديد عمرها والحصول على 40 مليون$، ألم يكن أجدى لو أنفقت كل هذه المبالغ عن روح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري على ​المستشفيات​ والبلديات؟!".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: ألم يكن اجدى دفع مبالغ نفقات محكمة الحريري على المستشفيات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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