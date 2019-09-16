باتريك برناسكوني وعقيل زارا مدينة جبيل

زار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني وعقيلته، ​مدينة جبيل​ يرافقهما وفد فرنسي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني ​شارل عربيد​، وعقد لقاء مع النائب ​زياد الحواط​ ورئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ وأعضاء المجلس البلدي.

وبعد أن جال برناسكوني في أرجاء المدينة أثنى على التطور الذي تشهده بيبلوس وفي الوقت عينه على الطريقة المعتمدة للمحافظة على ​الآثار​ والوجه التاريخي أيضا. وأكد أنه سيعود لزيارة جبيل مجددا لما تحتضن من تاريخ وحضارات.

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