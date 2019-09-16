قضية هاجر الريسوني.. تأجيل المحاكمة إلى يوم 25 شتنبر

حددت هيئة المحكمة المكلفة بملف الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ أسبوعين بسجن العرجات، موعد الأربعاء 25 شتنبر الجاري، لمواصلة جلسات المحاكمة.

وعرفت جلسة اليوم تقديم مجموعة من الدفوعات الأولية والشكلية من طرف دفاع الريسوني ومن معها، رد عليها ممثل النيابة العامة.

وبينما منح القاضي الكلمة للدفاع، للتعقيب على ممثل النياب العامة، التمس الدفاع تأجيل الجلسة اعتبارا للوضع الصحي للمعتقلين، ليستجيب القاضي للطلب.

وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، قبل أسبوعين، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.

كما وصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل.