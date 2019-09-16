بسبب اضطرابات نفسية.. خمسيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

شهدت مدينة طنجة، أمس الأحد، حادثة انتحار، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله الموجود في حي الدرادب.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشخص، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 52 سنة، ويعاني اضطرابات نفسية، ويتابع علاجه تحت إشراف طبيب نفسي، قام بلف حبل حول عنقه، وأنهى حياته بطريقة مأساوية في إحدى غرف منزله، قبل أن يعثر عليه جيرانه جثة هامدة.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما نقلت جثة المتوفى إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي محمد الخامس.