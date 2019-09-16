دوري أبطال آسيا.. حمد الله يسجل ويودع المسابقة رفقة أمرابط أمام السد القطري

ودع فريق النصر السعودي، مسابقة دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، عقب خسارته اليوم الاثنين، أمام مضيفه السد القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، برسم مباراة إياب المنافسة الآسيوية.

وشارك الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، في التشكيل الرسمي لفريقهما النصر، علما أن حمد الله وقع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وكان صاحب الأرض سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب أكرم حسن عفيف بعد مرور 26 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يعدل حمد الله النتيجة لفريقه في الدقيقة 34، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

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ونجح السد في الجولة الثانية من المواجهة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد، في توقيع هدفين، الأول في الدقيقة 59 عن طريق حسن خالد الهيدوس، ثم أضاف زميله بغداد بونجاح هدف التأهل في الدقيقة 83 من علامة الجزاء.

يذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد، غشت الماضي، على أرضية ملعب الملك الفهد الدولي، بالعاصمة السعودية، الرياض.