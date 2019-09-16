وسط العاصمة الرباط.. قريبة الملك تفتتح مطعما للأغذية العضوية

افتتحت ابنة عمة الملك محمد السادس “نفيسة اليعقوبي”، وهي ابنة الأميرة الراحلة “عائشة”، مشروع مطعم من نوع خاص في حي أكدال وسط العاصمة الرباط، ويتعلق الأمر وفقا لما أوردته أسبوعية “الأيام” بمطعم للأغذية العضوية تابع لشركة تم إنشاؤها حديثا تحت اسم “Bio Food And Lodging”. وأوضحَ المصدر ذاته، أنّ المقصود بالأغذية العضوية، تلك الأغذية التي تمت زراعتها أو جرى إنتاجها دون استخدام الهرمونات المعدلة وراثيًا أو المواد الكيماوية، كالمواد الحافظة والمنكهات، إذ يتم إنتاجها باستخدام الأسمدة الطبيعية فقط، من أجل تقوية وزيادة نمو النبات، حتى يتم تصنيفها ضمن الأغذية العضوية.

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