زيدان يفتقد لاعبين بارزين أمام سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل ريال مدريد الإسباني الاستعداد لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غد، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن زيدان لم يستطع الاعتماد على أسينسيو، مودريتش، إيسكو وفيدي فالفيردي بداعي الإصابة، بينما شارك بيل الذي غاب عن مواجهة ليفانتي بداعي الإيقاف.

ومارس سيرجيو راموس التدريبات بشكل طبيعي، بعدما شعر بعدة انزعاجات ضد ليفانتي وتم استبداله، والذي سيغيب عن مواجهة البي أس جي بداعي الإيقاف.

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ولن يستطيع زيدان الاعتماد على خدمات ناتشو ضد بطل فرنسا، لذلك شارك دي لا فوينتي لاعب فريق الشباب مع الفريق الأول اليوم، ومتوقع أن يحل في القائمة بدلا من ناتشو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، الذي ظهر لأول مرة في مباراة رسمية ضد ليفانتي كبديل، شارك بشكل طبيعي، ومن الممكن أن يلعب أساسيًا ضد باريس.

ومن المُقرر أن تُسافر بعثة ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الثلاثاء، وسيخوض الفريق مرانه النهائي على ملعب المباراة "حديقة الأمراء".