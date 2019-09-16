مانشستر يونايتد يمدد عقد حارسه دي خيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مدد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد حارس مرماه الإسباني، دافيد دي خيا، لغاية صيف 2023، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وانضم الحارس صاحب الـ28 عاما لصفوف الشياطين الحمر، عام 2011، وخاض 367 مباراة معهم حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال دي خيا خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "لقد كان شرفًا لي قضاء 8 سنوات في هذا النادي الرائع، ومواصلة مسيرتي مع مانشستر يونايتد شرف حقيقي".

وتابع "عند وصولي هنا لم أتخيل أبدًا، أنني سألعب أكثر من 350 مباراة، والآن مستقبلي مستقر، وكل ما أريده مساعدة الفريق لتحقيق ما أعتقد أننا قادرون عليه، وهو الفوز بالبطولات مرة أخرى".

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وأضاف حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق "بصفتي أحد أكبر اللاعبين في الفريق، أريد أن أدعم اللاعبين الصغار، ليعرفوا معنى اللعب لهذا النادي، وما زلت أشعر بأن لدي الكثير لتحقيقه هنا بالاعتماد على تقاليد النجاح الموجودة، ومكافأة جماهيرنا على دعمهم".

ومن جانبه، علق المدير الفني أولي جونار سولسكاير "سعيد لأن دي خيا ارتبط بمستقبل طويل الأجل معنا، خلال السنوات الأخيرة أثبت أنه الحارس الأفضل في العالم، وجزء مهم في خططنا.. نتطلع إلى إعادة مانشستر يونايتد للمكانة المعتادة، دي خيا شخص رائع، وكفاءته بمثابة قاعدة مثالية لخط دفاعنا".

وأردف "خلال فترة وجوده هنا، تفهم دي خيا حقًا قيم اللعب لمانشستر يونايتد، وكلاعب لا زال مصممًا وجائعًا لتحقيق المزيد، ونتطلع جميعًا إلى العمل معًا، لتحقيق هذه الطموحات في السنوات المقبلة".