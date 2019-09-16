اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة باب الشيخ انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، مساء اليوم الاثنين، باصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد، كما أفاد بإصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالي العاصمة.