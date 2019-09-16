شرطة بابل تعلن القبض على 51 مطلوباً بينهم بجرائم المخدرات

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاثنين، عن إلقاء القبض على 51 مطلوباً بينهم بجرائم المخدرات.
وأضاف الحسيني، أنه "من بين المعتقلين إثنين من المتهمين بجرائم المخدرات أحدهما تولد 1985 من سكنة بابل إعتُقل من قبل مفارز مكافحة المخدرات ضُبِط لديه ''أمبولات" تستخدم في تعاطي المواد المخدرة".
وأوضح أن "المعتقل الآخر أُلقي القبض عليه وسط مدينة الحلة بالجرم المشهود لحيازته عدد من الأقراص المخدرة من قبل دوريات شرطة المحافظة".
وأشار الحسيني، إلى أن "قوات الشرطة اقتادت جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الأمني لإستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء".
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