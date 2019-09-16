اخبار العالم

شرطة بابل تعلن القبض على 51 مطلوباً بينهم بجرائم المخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاثنين، عن إلقاء القبض على 51 مطلوباً بينهم بجرائم المخدرات.
وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العميد عادل العناوي الحسيني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز ودوريات القيادة تمكنت من إلقاء القبض على ( 51) مطلوب للقضاء صادرة بحقهم مذكرات قبض من المحاكم المختصة وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية متنوعة بينهم بجرائم المخدرات خلال 24 ساعة الماضية ، إثر تنفيذها لممارسات أمنية لتعقب المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف الحسيني، أنه "من بين المعتقلين إثنين من المتهمين بجرائم المخدرات أحدهما تولد 1985 من سكنة بابل إعتُقل من قبل مفارز مكافحة المخدرات ضُبِط لديه ''أمبولات" تستخدم في تعاطي المواد المخدرة".

وأوضح أن "المعتقل الآخر أُلقي القبض عليه وسط مدينة الحلة بالجرم المشهود لحيازته عدد من الأقراص المخدرة من قبل دوريات شرطة المحافظة".

وأشار الحسيني، إلى أن "قوات الشرطة اقتادت جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الأمني لإستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بابل تعلن القبض على 51 مطلوباً بينهم بجرائم المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا