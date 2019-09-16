وول ستريت جورنال: الاستخبارات الأمريكية على علم بمن خطط لاستهداف أرامكو

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد مسؤولون أمريكان أن "معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية . وقد أبلغ المسؤولون الأمريكان السعودية بهذا الأمر".

وأكدت الصحيفة على أن "هذا الاستنتاج لم تعلن عنه واشنطن بشكل رسمي بعد".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو امتلاك واشنطن معلومات تؤكد ما جاء في بيان سابق للحكومة العراقية بعدم استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ الهجوم على منشآت شركة آرامكو عملاق النفط السعودي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "عادل عبد المهدي، تلقى ليلة أمس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".



وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".

ونفت الحكومة العراقية في بيان أمس الأحد استخدام الأراضي العراقية في الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو السعودية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.