إصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق، انفجرت اليوم، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".
وكان مصدر في الشرطة قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بأن خمسة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد.
وأضاف أن "تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
وكان مصدر في الشرطة قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بأن خمسة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد.
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