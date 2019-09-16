اصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقتي حي العلام والشرطة الرابعة انفجرتا اليوم، ما ادى الى اصابة خمسة مدنيين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات امنية وصلت الى مكاني الحادثين ونقلتا المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

