اتفاق سوداني إريتري لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية

أعلن السودان وإريتريا، الإثنين، عن توصلهما إلى اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية والاقتصادية، وذلك في ختام زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم، والتي استغرقت يومين.

وأوضح أفورقي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في بيان مشترك، أن اتفاق التعاون في المجالات العسكرية يشمل "القوات البرية، والجوية، والبحرية، والصناعات الدفاعية، والتدريب، والخدمات الطبية".





ويشمل اتفاق التعاون في المجالات الاقتصادية –بحسب البيان الختامي- "التجارة، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والتعدين، والثروة الحيوانية والسمكية".



وأشار البيان، إلى أن لقاء أفورقي والبرهان، تناول القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

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وعبر الرئيس الإريتري عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، وتجاوز الفترة الانتقالية بالنجاح الذي هو ديدن شعب السودان.



من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية، مؤكدا العلاقات الراسخة بين البلدين والأدوار الكبيرة التي تنتظرهما إقليميا ودوليا.





ووصل الرئيس الإريتري إلى الخرطوم، السبت الماضي، في أول زيارة رسمية للسودان منذ عام 2014، بسبب توتر العلاقات الثنائية.



وجاءت زيارة أفورقي للسودان بعد قطيعة بين البلدين امتدت 18 شهراً، وغيابه عن السودان لسنوات بسبب توتر العلاقات مع نظام الإخوان المعزول.

