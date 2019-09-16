- 1/2
- 2/2
مرتضى كوكو - الخرطومالإثنين 2019/9/16 10:30 م بتوقيت أبوظبي
البرهان وأفورقي خلال استعراض المشروعات المشتركة
أعلن السودان وإريتريا، الإثنين، عن توصلهما إلى اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية والاقتصادية، وذلك في ختام زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم، والتي استغرقت يومين.
وأوضح أفورقي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في بيان مشترك، أن اتفاق التعاون في المجالات العسكرية يشمل "القوات البرية، والجوية، والبحرية، والصناعات الدفاعية، والتدريب، والخدمات الطبية".
ويشمل اتفاق التعاون في المجالات الاقتصادية –بحسب البيان الختامي- "التجارة، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والتعدين، والثروة الحيوانية والسمكية".
وأشار البيان، إلى أن لقاء أفورقي والبرهان، تناول القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر الرئيس الإريتري عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، وتجاوز الفترة الانتقالية بالنجاح الذي هو ديدن شعب السودان.
من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية، مؤكدا العلاقات الراسخة بين البلدين والأدوار الكبيرة التي تنتظرهما إقليميا ودوليا.
ووصل الرئيس الإريتري إلى الخرطوم، السبت الماضي، في أول زيارة رسمية للسودان منذ عام 2014، بسبب توتر العلاقات الثنائية.
وجاءت زيارة أفورقي للسودان بعد قطيعة بين البلدين امتدت 18 شهراً، وغيابه عن السودان لسنوات بسبب توتر العلاقات مع نظام الإخوان المعزول.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق سوداني إريتري لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.