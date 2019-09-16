وزير الدفاع الأمريكي يهاتف ولي العهد السعودي: هجوم أرامكو "غير مسبوق"

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العين الإخبارية - وكالاتالإثنين 2019/9/16 10:21 م بتوقيت أبوظبي
وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حول الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو.
وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو "غير مسبوقة"، مؤكدا العمل مع الحلفاء للدفاع عن النظام الدولي الذي تنتهكه إيران.
وأضاف إسبر أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع بشأن الهجمات.
وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.
كما عقد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد هجوم أرامكو، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
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