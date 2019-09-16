الزياني يزور مركز الحوادث والطوارئ التابع للطاقة الذرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الإثنين، بزيارة إلى مقر مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.



واستمع الزياني والوفد المرافق له خلال الجولة، من رئيسة المركز إيلينا بوجلوفا إلى شرح عن المهام والأدوار المنوطة بالمركز للتأهب للطوارئ الدولية والاتصال، والتصدي للحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

كما اطلع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، على الخطط والبرامج التي ينفذها المركز بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد الزياني بالتعاون القائم بين الوكالة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، في متابعة المستجدات في المعايير الدولية الخاصة بخطط الطوارئ النووية والإشعاعية وفق الخطة الإقليمية الخليجية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية.