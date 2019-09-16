رئيس الأركان السوداني يشيد بالعلاقات الثنائية مع مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الإثنين، بالعلاقات السودانية المصرية ووصفها بالأزلية والتاريخية والمتجذرة.

جاء ذلك خال لقائه بمكتبه العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي، ملحق الدفاع المصري، الذي تسلم مهامه بالخرطوم خلفاً للعميد أركان حرب هيثم الطواجني، الذي انتهت فترة عمله بالبلاد.



وجدد رئيس الأركان السوداني حرص بلاده على تطوير العلاقات في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك، مشيراً لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الصدد.



من جانبه، أكد العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي تسخير جميع الجهود وتوظيفها لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين والجيشين، بناء على الروابط العميقة والعريقة والسبل المتيسرة، لتحقيق ذلك بما يخدم المصالح المشتركة لمصر والسودان.

