الملك حمد بن عيسى: نقف مع السعودية ضد أي محاولات للمساس بأمنها

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
الملك حمد بن عيسى
شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.
واستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وفجر السبت، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.
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