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عاجل .. البحرية المصرية تنقذ يختا سياحيا من الغرق
الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
تمكنت القوات البحرية المصرية، الاثنين، من إنقاذ يخت سياحي قبل تعرضه للغرق، حيث كان يحمل على متنه 38 فردا في مياه البحر الأحمر.
وبحسب بيان نشر في صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، فإن الركاب الثمانية والثلاثين كان بينهم 26 سائحا إضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.
ووفق البيان، فقد صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية، بهدف إنقاذ طاقم اليخت والسائحين، وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد اضطراب اليخت وتعرضه لأعطال فنية.
ونجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اليخت والسياح الأجانب، حيث تم إخلاؤهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.
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