أمين حلف الأطلسي يبدي «قلقاً بالغاً» بعد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن «قلق بالغ» ازاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين في نهاية الأسبوع، متّهما إيران بـ«زعزعة» المنطقة. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم (الإثنين) هي الأولى حول الهجوم الذي تبناه التمرد الحوثي في اليمن واتهمت

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن «قلق بالغ» ازاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين في نهاية الأسبوع، متّهما إيران بـ«زعزعة» المنطقة. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم (الإثنين) هي الأولى حول الهجوم الذي تبناه التمرد الحوثي في اليمن واتهمت السعودية والولايات المتحدة إيران بشنّه.

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