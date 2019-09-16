شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يدين الهجمات على منشأتي النفط السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) أدان علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني اليوم (الاثنين) الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية قائلاً إنها كشفت «إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة» واستخدامه اليمن لشن عمليات. وقال الأحمر في تغريدة على تويتر «ندين هذا الاعتداء السافر الذي يطال الأمن الاقتصادي، ونقف مع أشقائنا في المملكة لردع أذرع إيران الخبيثة ونمضي معاً لاستعادة الدولة اليمنية».

أدان علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني اليوم (الاثنين) الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية قائلاً إنها كشفت «إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة» واستخدامه اليمن لشن عمليات. وقال الأحمر في تغريدة على تويتر «ندين هذا الاعتداء السافر الذي يطال الأمن الاقتصادي، ونقف مع أشقائنا في المملكة لردع أذرع إيران الخبيثة ونمضي معاً لاستعادة الدولة اليمنية».

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